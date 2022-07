Halbzeit. Die Löwen führen mit 3:0. Die SG Schönau hält gut dagegen. Beim TSV muss man sich in der Kabine deutlich über die Chancenauswertung austauschen. Es fehlen einfache Tore, um hier in einen echten Spielfluss zu kommen. Auch das Tempo könnte noch deutlich besser werden. Vielleicht sind die Beine schwer. Wir kann verzieht sich jetzt 15 Minuten in den Schatten. Wir sind gleich wieder da.