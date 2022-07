Supercup im Liveticker: RB Leipzig gegen FC Bayern – Samstag live

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht an – und für den FC Bayern geht es gleich um den ersten Titel! Die Münchner, Serienmeister in der Bundesliga, müssen im Supercup-Finale auswärts bei Pokalsieger RB Leipzig ran. Mit dabei sind dann auch die Neuzugänge des FC Bayern, von denen einige bestimmt in der Startaufstellung stehen dürften. Fraglich ist, wer den Platz vom verletzten Leon Goretzka einnimmt – sowohl Neu-Bayern Ryan Gravenberch als auch Marcel Sabitzer haben in der Vorbereitung sehr ansprechende Leistungen gezeigt. Vorne könnten Serge Gnabry und Königstrainer Sadio Mané wirbeln und für die erhofften Tore sorgen. Das Spiel der Bayern in Leipzig – am Samstag ab 20.30 Uhr im Liveticker!