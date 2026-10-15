Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Bayern II – München-Derby am Sonntag live

Derby-Zeit auf Giesings Höhen! Am Sonntag kommt es im Grünwalder Stadion zum ersten kleinen Münchner Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern zwei seit fünfeinhalb Jahren. Die Löwen gehen nach dem 2:1-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth am vergangenen Dienstag als Tabellendritter in die Partie gegen die Zweitvertretung der Roten, die aktuell Platz 13 belegt.

Verfolgen Sie das München-Derby am Sonntag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!