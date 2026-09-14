Regionalliga im Liveticker: SpVgg Greuther Fürth II gegen TSV 1860 Dienstagabend live

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Englische Woche für die Löwen: Nach dem 3:0-Sieg gegen den TSV 1860 am vergangenen Freitag ist Sechzig am Dienstagabend bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth gefordert. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr live!
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Dienstagabend ist der TSV 1860 zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth II. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr live!