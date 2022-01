Testspiel im Liveticker: TSV 1860 München gegen Hansa Rostock live

Der TSV 1860 befindet sich aktuell im Wintertrainingslager in Belek. Neben zahlreichen schweißtreibenden Einheiten, steht auch ein Testspiel auf dem Programm.

Am Freitag treffen die Löwen auf Hansa Rostock. Der Zweitliga-Aufsteiger bereitet sich ebenfalls an der türkischen Riviera auf die zweite Saisonhälfte vor. Ein guter Gradmesser für die Sechzger: In der vergangenen Saison trafen beide Klubs in der 3. Liga aufeinander und trennten sich jeweils unentschieden (1:1, 0:0). Verfolgen Sie die Partie ab 12.30 Uhr (MEZ) im AZ-Liveticker!