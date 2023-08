Gleich geht's los! Tun sich die Löwen heute wieder so schwer wie in Runde eins? Damals gewann der TSV 1860 nach einer zähen Leistung gegen Stockheim 5:1. Toptorschütze mit einem Doppelpack war Marlon Frey. Der Neuzugang vom MSV Duisburg will an dieser Leistung anknüpfen, um sich für das nächste Heimspiel gegen Lübeck zu empfehlen. Da wäre Frey dann auch in der 3. Liga spielberechtigt.