Toto-Pokal im Liveticker: BSC Saas Bayreuth gegen TSV 1860 - heute live

Am Mittwochabend steht für den TSV 1860 die nächste Runde im bayerischen Toto-Pokal an. Nach dem 3:0-Erfolg in der ersten Runde beim SV Birkenfeld geht es für die Sechzger nun zum BSC Saas Bayreuth. Für den Bezirksligisten ist das Duell mit den Löwen das Spiel des Jahres – 5.000 Zuschauer sind zugelassen. Wie schon gegen Birkenfeld wird Sechzig-Trainer Michael Köllner wohl auch gegen Bayreuth kräftig rotieren, um seinen Stammkräften vor dem Liga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Wochenende eine Pause zu gönnen. Anpfiff in Bayreuth ist um 18 Uhr!