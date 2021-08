Gelbe Karte für Marco Mannhardt, TSV 1860 München!

Mannhardt fliegt! Der Mittelfeldspieler, der erst vor einer Minute verwarnt wurde, hält den Fuß in einen Schuss von Greef. Schiedsrichter Knauer lässt die zweite Gelbe stecken und sieht direkt Rot. Eine sehr harte Entscheidung des Unparteiischen. Die Löwen müssen die letzten Minuten also in Unterzahl bestreiten. Am Ergebnis dürfte das aber auch nicht mehr viel ändern...