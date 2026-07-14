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Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern live

Es geht wieder los! Der FC Bayern bestreitet sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung. Die Münchner sind am 25. Juli zu Gast bei Wehen Wiesbaden. Der Drittligist feiert 100-jähriges Vereinsjubiläum.

Die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen!

| Felix Bausch
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern sind am 25. Juli zu Gast in Wiesbaden – Anpfiff ist um 15.30 Uhr!

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