Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern live

Es geht wieder los! Der FC Bayern bestreitet sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung. Die Münchner sind am 25. Juli zu Gast bei Wehen Wiesbaden. Der Drittligist feiert 100-jähriges Vereinsjubiläum.

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