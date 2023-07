Testspiel im Liveticker zum Nachlesen: Rottach-Egern gegen FC Bayern – Endergebnis 0:27

Das war's! Die Bayern zeigten sich gegen den Gegner aus der Kreisklasse in Torlaune und feierten einen lockeren 27:0-Erfolg. Vor allem Musiala und Tel in Halbzeit eins, sowie Sabitzer im zweiten Durchgang zeigten sich mit jeweils fünf Treffern in Frühform. Einziger Wermutstropfen: Choupo-Moting musste nach einem Zusammenprall wegen Knieproblemen nach nur zehn Minuten in der zweiten Hälfte wieder raus. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch eine schöne Woche!