Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker.DIe Bayern treffen auf Leipzig - Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr!
Liveticker: FC Bayern München gegen RB Leipzig live
Nach dem 2:1-Sieg gegen Aston Villa steht der nächste Härtetest für den FC Bayern an. Am Samstag empfangen die Münchner zum "Telekom Cup" den letztjährigen Tabellendritten der Bundesliga, RB Leipzig, in der Allianz Arena.
Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Allianz Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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