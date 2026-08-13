Das Spiel gegen Leipzig ist auch gleichzeitig das Ablöse-Spiel für Julian Nagelsmann. Der Ex-Bundestrainer wechselte im Sommer 2021 von den Sachsen nach München.
Liveticker: FC Bayern München gegen RB Leipzig am Samstag live
Nach dem 2:1-Sieg gegen Aston Villa steht der nächste Härtetest für den FC Bayern an. Am Samstag empfangen die Münchner zum "Telekom Cup" den letztjährigen Tabellendritten der Bundesliga, RB Leipzig, in der Allianz Arena.
Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Allianz Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
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Für das Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig um den "Telekom Cup 2026" verlosen Telekom und die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker.DIe Bayern treffen auf Leipzig - Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr!