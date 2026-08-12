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Liveticker: FC Bayern München gegen RB Leipzig – Samstag live

Nach dem 2:1-Sieg gegen Aston Villa steht der nächste Härtetest für den FC Bayern an. Am Samstag empfangen die Münchner zum "Telekom Cup" den letztjährigen Tabellendritten der Bundesliga, RB Leipzig, in der Allianz Arena.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
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Für das Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig um den "Telekom Cup 2026" verlosen Telekom und die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker.DIe Bayern treffen auf Leipzig - Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr!

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