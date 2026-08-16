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Liveticker: 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern München live

Die Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Start steht an! Am Dienstagabend testet der FC Bayern bei Bundesliga-Absteiger Heidenheim, ehe kommenden Samstag der Supercup gegen Borussia Dortmund stattfindet.

Verfolge die Partie am Dienstag ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern testen in Heidenheim – Anpfiff ist am Dienstag um 18 Uhr!

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