Testspiel im Liveticker: FC Bayern München gegen Manchester City – Endstand 1:2

Das Spiel ist aus! Der FC Bayern verliert gegen Manchester City mit 1:2. Dabei fanden die Münchner nicht gut ins Spiel. City gab in der Anfangsphase den Ton an. Aber die Jungs von Thomas Tuchel kämpften sich in die Partie und übernahmen ab der zehnten Minute die Spielkontrolle. Aus dem Nichts gelang den Skyblues in Person von McAtee die Führung. Aber die Bayern ließen sich davon nicht blenden und hielten weiter an ihrem Plan fest. Was fehlte, war das Tor. In der zweiten Halbzeit kam die völlig neue Bayern-Elf durch Tel zum Ausgleich. City zeigte aber Nehmerqualitäten und erzielte nur fünf Minuten später die erneute Führung. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch eine schöne Woche!