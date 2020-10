Tor! 3:2 - Joshua Kimmich

Was für ein kurioses Tor! Lewandowski zieht Richtung Tor und legt auf Kimmich in die Mitte ab. Der Nationalspieler strauchelt bei seinem Schussversuch, der Ball prallt an Hitz ab und gelangt dann von Kimmichs Hacke ins Tor. 3:2 für die Bayern.