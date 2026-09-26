Liveticker: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München – Löwen mit erster Pleite

Spielende
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Der TSV 1860 verliert bei Wacker Burghausen mit 1:3. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Es soll heute nicht sein! Niederlechner scheitert erneut aus kürzester Distanz an Schöller.
Fünf Minuten werden nachgespielt.
Tor! 3:1 - Benedikt Schwarzensteiner
Was für eine Bude! Schwarzensteiner packt im Sechzehner den Scheren-Schlag aus und trifft sehenswert ins Kreuzeck. 3:1 für Wacker, die erste Saisonpleite droht.
So richtig zu Chancen kommen die Löwen aktuell nicht, kann das Kayabunar-Team nochmal einen zulegen?
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Mark Gevorgyan
Tor! 2:1 - Maximilian Schuhbauer
Aus dem Nichts! Der eingewechselte Leitner hebt den Ball über die Abwehrkette, der ebenfalls eingewechselte Schuhbauer legt den Ball an Bachmann vorbei ins Tor.
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Damjan Dordan
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Felix Weber
Auswechslung SV Wacker Burghausen - Moritz Leitner kommt für Moritz Bangerter
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Wach kommt für Raphael Ott
Wieder Niederlechner, wieder kein Tor! Seinen Schuss von der Strafraumkante aus der Drehung kann Schöller zur Seite klären.
Langsam muss der Treffer aber mal fallen. Nach einer Flanke von links steigt Niederlechner zum Kopfball hoch...der Ball wird quer zur Torlinie geklärt.
Gelbe Karte für Maximilian Schuhbauer
Jetzt mal Wacker und es wird brandgefährlich! Nach einem Steckpass hat Schuhbauer ganz viel Platz. Er will den Ball am herauskommenden Bachmann vorbeispitzeln, rauscht aber in den Löwen-Keeper rein. Stürmerfoul!
Fast die Löwen-Führung und wie! Nach einem langen Einwurf setzt Ott zum Fallrückzieher an, der Ball rauscht knapp am Gehäuse vorbei.
Auswechslung SV Wacker Burghausen - Maximilian Schuhbauer kommt für Timothee Diowo
Auswechslung SV Wacker Burghausen - Noa-Gabriel Simic kommt für Noah Agbaje
Nächste gute Löwen-Chance! 1860 läuft im 3 gegen 2 auf das Tor der Burghausener vor, Ott legt auf Erdogan ab. Doch der Torschütze zum 1:1 verzieht.
Die Löwen laufen weiter an, doch bisher noch kein Durchkommen. Immer ist irgendein Wacker-Bein dazwischen oder Schöller kann sich das Leder schnappen.
Die Löwen machen genauso druckvoll weiter, wie sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Kein Leistungsabfall nach der Pause zu spüren.
Auswechslung SV Wacker Burghausen - Marc Sodji kommt für Adrian Hofherr
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Auswechslung SV Wacker Burghausen - Noah Wagner kommt für Felix Bachschmid
Große Aufregung an den Bänken! Bachschmid bleibt nach einem Zweikampf liegen, die Löwen spielen jedoch weiter. Auch der Schiri unterbricht die Partie nicht. Es kommt zu einer kurzen Rangelei.
Munteres Scheibenschießen der Sechzger rund um den Sechzehner der Burghausener, doch kein Durchkommen für die Löwen.
Und direkt die Chance auf die Führung! Wieder ist Erdogan beteiligt der von der linken Seite in die Mitte flankt, Deniz kommt nicht an den Ball, die Kugel landet aber bei Ott. Das Leder springt einmal auf und der Löwen-Rückkehrer probiert es direkt. Der Ball rauscht über den Kasten.
Tor! 1:1 - Emre Erdoğan
Wow, was für ein Solo von Erdogan. Sechzigs Youngster zieht an und lässt alle Burghausener stehen. Im Strafraum schließt er von links eiskalt ins lange Eck ab. 1:1!
Gelbe Karte für Mark Gevorgyan
Das Spiel hat sich komplett geändert, seit Burghausens Treffer spielt nur noch 1860
Wieder Sechzig! Dressel hat viel Platz und läuft auf den Strafraum zu. Sein Ball auf Niederlechner, probiert der Ex-Bundesliga-Spieler direkt in die Mitte abzulegen, bleibt aber hängen.
Power-Play der Sechzger! Gevorgyan tankt sich auf rechts bis zur Grundlinie durch und gibt in die Mitte. Schöller kann den Ball erst im Nachfassen schnappen.
Gelbe Karte für Adrian Hofherr
Die Löwen werden besser! Nächste Top-Chance, wieder heißt die Endstation Schöller. Eine Hereingabe verlängert Ott auf den Kopf von Niederlechner, der aber aus kürzester Distanz nur Burghausens Keeper trifft.
Beste Möglichkeit für 1860! Dressels Schuss wird geblockt, der Ball landet bei Deniz, der aus der Drehung abschließt. Doch Burghausens Torwart ist zur Stelle und kann den strammen Schuss parieren.
Tor! 1:0 - Jannis Turtschan
Das hatte sich in den letzten Minuten angedeutet. Wieder kommt Burghausen über links durch, wieder ist es Stegmiller, der auf außen ganz viel Platz hat. Seine flache Hereingabe lässt Turtschan über den Schlappen rutschen lässt und trifft zum 1:0-
Burghausen im Latten-Pech! Stegmiller probiert es mit links aus gut 25 Meter. Der Ball senkt sich und landet auf dem Querbalken.
Die Löwen lassen den Ball um den Sechzehner kreiseln, am Ende wird der Ball auf Fiedler abgelegt der aus 18 Metern abschließt. Doch der Verteidiger trifft den Ball überhaupt nicht, keine Gefahr.
Die Löwen müssen sich in der Offensive erst noch finden, viele Abspielfehler der Sechzger.
Burghausen spielt munter nach vorne, der Ball wird halb rechts in den Strafraum gelegt, Uhlmann kann die Hereingabe gerade noch klären.
Erdogan mit dem ersten guten Antritt über die linke Seite. Seine Hereingabe können die Sechzger am Ende aber nicht verwerten.
Der Gästeblock ist mit 3.800 Löwen-Fans komplett voll. Die Anhänger sorgen gleich für mächtig Betrieb.
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Partie beginnt erst um 14.50 Uhr! München hat soeben den Zuschlag für die Bewerbung für die olympischen Spiele bekommen.
Die Löwen befinden sich nach den bisher gespielten Partien am 11. Spieltag auf Rang sechs mit 17 Punkten. Tabellenführer Buchbach liegt bei einem Spiel mehr bei 26 Zählern.
Eicher hat sich nach AZ-Infos kurzfristig verletzt, genauere Infos sind derzeit noch nicht bekannt.
Die Aufstellung ist da! Und der nächste verletzungsbedingte Ausfall beim TSV 1860. Torwart Eicher fehlt verletzungsbedingt, Bachmann steht für den Routinier im Tor.
Moritz Seiffert und Noah Klose werden in Burghausen fehlen. Sie konnten zuletzt nur individuell an der Grünwalder Straße trainieren. Auch Michael Eberwein und Lasse Faßmann fallen aus.
Ungewöhnliche Anstoßzeit! Die Partie am Samstag startet um 14.45 Uhr. Der Grund: Am Samstag fällt auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Kurhaus Baden-Baden die Entscheidung, mit wem Deutschland ins Rennen um eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 geht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verkündet die Entscheidung, der BR übertragt ab 13.45 Uhr live.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Burghausen – Anpfiff ist um 14.45 Uhr!