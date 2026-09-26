Erdogan mit dem ersten guten Antritt über die linke Seite. Seine Hereingabe können die Sechzger am Ende aber nicht verwerten.
Liveticker: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München jetzt live
Nach dem 2:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag müssen die Löwen am mittleren Wiesn-Wochenende wieder auswärts antreten. Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast bei Wacker Burghausen.
Die Sechzger haben bei einem Spiel weniger drei Punkte mehr als die Burghausener auf dem Konto. Aktuell belegt die Mannschaft von Alper Kayabunar Rang drei in der Tabelle.
Der Gästeblock ist mit 3.800 Löwen-Fans komplett voll. Die Anhänger sorgen gleich für mächtig Betrieb.
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Partie beginnt erst um 14.50 Uhr! München hat soeben den Zuschlag für die Bewerbung für die olympischen Spiele bekommen.
Die Löwen befinden sich nach den bisher gespielten Partien am 11. Spieltag auf Rang sechs mit 17 Punkten. Tabellenführer Buchbach liegt bei einem Spiel mehr bei 26 Zählern.
Eicher hat sich nach AZ-Infos kurzfristig verletzt, genauere Infos sind derzeit noch nicht bekannt.
Die Aufstellung ist da! Und der nächste verletzungsbedingte Ausfall beim TSV 1860. Torwart Eicher fehlt verletzungsbedingt, Bachmann steht für den Routinier im Tor.
Moritz Seiffert und Noah Klose werden in Burghausen fehlen. Sie konnten zuletzt nur individuell an der Grünwalder Straße trainieren. Auch Michael Eberwein und Lasse Faßmann fallen aus.
Ungewöhnliche Anstoßzeit! Die Partie am Samstag startet um 14.45 Uhr. Der Grund: Am Samstag fällt auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Kurhaus Baden-Baden die Entscheidung, mit wem Deutschland ins Rennen um eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 geht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verkündet die Entscheidung, der BR übertragt ab 13.45 Uhr live.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Burghausen – Anpfiff ist um 14.45 Uhr!