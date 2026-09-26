Liveticker: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München jetzt live

Nach dem 2:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag müssen die Löwen am mittleren Wiesn-Wochenende wieder auswärts antreten. Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast bei Wacker Burghausen.

Die Sechzger haben bei einem Spiel weniger drei Punkte mehr als die Burghausener auf dem Konto. Aktuell belegt die Mannschaft von Alper Kayabunar Rang drei in der Tabelle.