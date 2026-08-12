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Liveticker: TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München live

Englische Woche für die Löwen! Am Dienstagabend geht es für das Team von Trainer Alper Kayabunar zum TSV Aubstadt. Kann Sechzig nach dem 3:0-Sieg beim FC Memmingen nachlegen?

Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

| Christina Stelzl
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Aubstadt – Anpfiff ist um 19 Uhr!

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