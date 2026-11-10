Liveticker: TSV 1860 München gegen die SpVgg Unterhaching live

Die Löwen wollen den vierten Sieg in Folge! Am letzten Hinrundenspieltag empfängt der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion. Die Sechzger können mit einem Sieg im S-Bahn-Derby bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Memmingen heranrücken.

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