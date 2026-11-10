Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag die Hachinger im S-Bahn-Derby – Anpfiff ist um 14 Uhr!
Liveticker: TSV 1860 München gegen die SpVgg Unterhaching live
Die Löwen wollen den vierten Sieg in Folge! Am letzten Hinrundenspieltag empfängt der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion. Die Sechzger können mit einem Sieg im S-Bahn-Derby bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Memmingen heranrücken.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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