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Liveticker: TSV 1860 München gegen die SpVgg Bayreuth live

Flutlicht-Duell auf Giesings Höhen! Der TSV 1860 empfängt nach dem 1:1 in Illertissen am Dienstagabend die SpVgg Bayreuth im Grünwalder Stadion.

Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

| Kilian Kreitmair
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen im Grünwalder Stadion auf Bayreuth – Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr!

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