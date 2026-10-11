Liveticker: TSV 1860 München gegen die SpVgg Bayreuth live

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Flutlicht-Duell auf Giesings Höhen! Der TSV 1860 empfängt nach dem 1:1 in Illertissen am Dienstagabend die SpVgg Bayreuth im Grünwalder Stadion.
Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen im Grünwalder Stadion auf Bayreuth – Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr!