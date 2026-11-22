Rückrundenstart für den TSV 1860! Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die Löwen am 27. November den 1. FC Schweinfurt 05 im Grünwalder Stadion. Während die Sechzger die Hinrunde auf dem 2. Platz abgeschlossen haben, hängen die Schweinfurter überraschend im Tabellenkeller fest.

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