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Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg II am Sonntagnachmittag live

Oktoberfest-Spieltag für den TSV 1860. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar will mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg II in die Wiesn starten. 

Verfolgen Sie die Partie am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr im Liveticker der AZ. 

| Kilian Kreitmair
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 Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Sonntagnachmittag spielt der TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg II. Verfolgen Sie die Partie ab 15 Uhr live!

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