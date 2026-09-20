Regionalliga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg II - Sechzig mit Wiesn-Sieg

Spielende
Das Spiel ist aus! Die Löwen gewinnen das erste Wiesn-Heimspiel mit 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg II. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen schonmal eine schöne neue Woche.
Der TSV 1860 gewinnt das erste Wiesn-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II mit 2:0. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das Spiel ist aus! Die Löwen gewinnen das erste Wiesn-Heimspiel mit 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg II. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen schonmal eine schöne neue Woche.
Sechs Minuten gibt es nochmal obendrauf. Aber die ersten Löwen-Fans gehen schon siegessicher heim oder auf die Wiesn.
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Tunay Deniz
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Emre Erdoğan
Das Stadion steht! Riesenchance für Wach. Der Youngster verfehlt aus rund zehn Metern knapp.
Nochmal die Chance für Sechzig. Erdogan köpft den Ball knapp am Tor der Franken vorbei.
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Wach kommt für Mark Gevorgyan
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Julian Bell
Fast das Eigentor! Fiedler will den Ball nach einer Hereingabe der Nürnberger klären, trifft den Ball aber nicht richtig. Der landet knapp neben dem Tor von Eicher.
Wagner zieht in den Strafraum der Gäste, wird dann aber zu einfach abgekocht. Da wäre mehr drin gewesen.
Freistoß für Nürnberg rund 30 Meter vor dem Tor von Eicher. Abu El Haija nagelt den Ball aber rund einen Meter zentral über das Tor von Eicher.
Jetzt herrscht Wiesn-Stimmung im Grünwalder. Ein Fan auf der Haupttribüne singt: "Nur noch acht!" Auch die anderen Anhänger der Löwen singen lauthals mit.
Tor! 2:0 - Felix Weber
Eine Ecke von Deniz findet den Schlappen von Weber. Der Verteidiger verlängert den Ball ins Tor. Hier gibt es den Treffer zu sehen.
Von den Löwen kommt in den letzten Minuten wenig. Nürnberg ist besser in der Partie als noch in der ersten Hälfte. Gut für Sechzig Die Franken kommen nicht wirklich zu Torchancen.
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Raphael Ott
Erdogan hat den Ball an der Strafraumkante. Der Youngster will den Ball ins Kreuzeck schlenzen, zieht aber drüber.
Die Fans stehen, unterstützen ihre Mannschaft. Das braucht es auch. Der FCN wurde in den vergangenen Minuten griffiger.
Der Treffer hat auch beide Mannschaften ein bisserl aufgeweckt. Es wird zielstrebiger ins letzte Drittel gespielt.
Jetzt ist die Stimmung gleich eine ganz andere. Die Fans kommen langsam in Wiesn-Stimmung.
Tor! 1:0 (Elfmeter) - Tunay Deniz
Ozapft is! Deniz haut den Ball in die untere linke Ecke rein.
Elfmeter für Sechzig. Erdogan wird im Strafraum zu Fall gebracht.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s auf Giesings Höhen. Keine personellen Veränderungen bei Sechzig. Die große Frage: Wann zapfen die Löwen an?
Halbzeitpause
Pause auf Giesings Höhen. Noch sind keine Tore gefallen. Den Löwen fehlt es noch an Ideen, um in Führung zu gehen.
Ecke für die Löwen. Deniz führt kurz auf. Dressel bekommt den Ball an der Strafraumkante, zimmert per Volley drauf. Der Ball landet aber neben dem Tor der Franken.
Die Löwen sind weiterhin die bessere Mannschaft, doch nach wie vor fehlt es an Ideen. Offensiv ist bisher nur Deniz auffällig.
Freistoß für Sechzig. Deniz hat den Ball rund 23 Meter vor dem Tor der Franken platziert. Der Schuss geht aber knapp vorbei.
Ecke für den FCN. Yahya Moustfa bringt den Ball in die Box, der Ball wird aber geklärt.
Die Löwen machen etwas mehr als Nürnberg für das Spiel, aber insgesamt auch zu wenig. Gerade im letzten Dritten tut sich die Mannschaft von Trainer Kayabunar schwer. Es fehlen Ideen.
Es gibt jetzt erste Pfiffe. Die Nürnberg behalten den Ball in den eigenen Reihen, werden von den Löwen nicht angegangen.
Den muss er machen. Über Umwegen landet eine Flanke der Löwen beim völlig freien Deniz. Der Routinier haut aber aus rund elf Metern drüber.
Deniz weckt die Zuschauer auf, die zum Teil nach den zähen Anfangsminuten eingeschlafen waren. Der Routinier probiert es mit einem Fallrückzieher. Der wird aber noch abgeblockt.
Da ist der erste Abschluss. Er gehört den Gästen. Heß haut aus rund 20 Metern drauf, kein Problem für Eicher.
Das hätte sie sein können. Chiumento ist nach einen Patzer der Löwen-Abwehr ziemlich frei vor Eicher, wartet aber zu lange.
Weiterhin keine Chancen auf Giesings Höhen zu vermelden. Die Löwen sind jetzt aber in der Partie, wirken griffiger als in den Anfangsminuten.
Gevorgyan erkämpft sich einen Ball im Mittelfeld und leitet diesen direkt zu Deniz weiter. Der Routinier sucht Niederlechner in der Box, doch der Stürmer fliegt an der Flanke vorbei. Das wäre die erste Chance gewesen.
Der FCN macht direkt Druck auf die Löwen. Doch eine Chance gab es bisher auf beiden Seiten noch nicht.
Deniz spielt gegen die Franken nicht auf der Sechs, sondern der Zehn. Uhlmann übernimmt dafür seine ursprüngliche Rolle.
Anpfiff 1. Halbzeit
Ozapft is! Die Partie zwischen Sechzig und Nürnberg II läuft.
Die Schals gehen in die Luft, die Hymne der Löwen erklingt. Die Mannschaften kommen aus der Kabine.
Eine Wiesn-Choreo ist es nicht. Stattdessen steht auf dem Banner: "Gegen alle Stadionverbote! Freiheit für Ultras."
Es gibt eine kleine Choreo. Die Fans bauen diese gerade auf.
Noch sind ein paar Plätze frei. Ob sich manch ein Fan kurzerhand doch für die Theresienwiese statt dem Grünwalder Stadion entschieden hat?
Die Fahnenschwenker kommen aufs Feld. Gleich kann es losgehen.
Unter Applaus geht es für die Löwen in die Kabine.
Die Hymne des 1. FC Nürnberg läuft, die Fans singen lauthals mit. Beide Klubs sind befreundet.
Die große Frage: Wie viele Tore kann der Löwe den Franken einschenken? Ein Sieg wäre nach dem Remis unter der Woche in Fürth wichtig.
Die Keeper kommen auf den Platz. Angeführt von Eicher, der natürlich auch gegen den 1. FC Nürnberg II im Tor steht.
Das Stadion füllt sich langsam. Auch zahlreiche Auswärtsfans sind vor Ort.
Die Aufstellung ist da: Eicher - Fiedler - Faßmann - Weber - Gevorgyan - Uhlmann - Ott - Deniz - Dressel - Erdogan - Niederlechner.
Einige Löwenfans sind heute in Tracht im Stadion. Klar, bei dem Wetter bietet es sich an, danach noch auf die Theresienwiese zu schauen.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Sonntagnachmittag spielt der TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg II. Verfolgen Sie die Partie ab 15 Uhr live!