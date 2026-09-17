Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Sonntagnachmittag spielt der TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg II. Verfolgen Sie die Partie ab 15 Uhr live!
Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg II am Sonntag live
Oktoberfest-Spieltag für den TSV 1860. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar will mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg II in die Wiesn starten.
Verfolgen Sie die Partie am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr im Liveticker der AZ.
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: 15.000
Schiedsrichter: -
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