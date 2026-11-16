Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 27. November Schweinfurt – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr!
Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Schweinfurt 05 live
Rückrundenstart für den TSV 1860! Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die Löwen am 27. November den 1. FC Schweinfurt 05 im Grünwalder Stadion. Während die Sechzger die Hinrunde auf dem 2. Platz abgeschlossen haben, hängen die Schweinfurter überraschend im Tabellenkeller fest.
Verfolge die Partie am 27. November im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden