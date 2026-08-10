Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Memmingen – Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr!
Liveticker: FC Memmingen gegen TSV 1860 München live
Nach zwei Remis zum Auftakt wollen die Löwen endlich den ersten Sieg einfahren. Am 4. Spieltag ist der TSV 1860 in Memmingen zu Gast. Der Tabellenführer konnte bisher alle drei Partien gewinnen und führt zusammen mit der DJK Vilzing die Regionalliga Bayern an.
Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Memmingen
Austragungsstätte: e-con ArenaPark
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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