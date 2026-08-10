Liveticker: FC Memmingen gegen TSV 1860 München live

Nach zwei Remis zum Auftakt wollen die Löwen endlich den ersten Sieg einfahren. Am 4. Spieltag ist der TSV 1860 in Memmingen zu Gast. Der Tabellenführer konnte bisher alle drei Partien gewinnen und führt zusammen mit der DJK Vilzing die Regionalliga Bayern an.

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