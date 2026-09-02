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Liveticker: DJK Vilzing gegen TSV 1860 München live

Nach dem Remis gegen Landsberg wollen die Löwen wieder einen Sieg. Am Freitagabend ist der TSV 1860 zu Gast in Vilzing. Die Oberpfälzer haben derzeit drei Punkte mehr als die Löwen auf dem Konto, allerdings auch schon eine Partie mehr bestritten.

Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

 

 

| Bernhard Lackner
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Vilzing – Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr!

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