Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live

Das erste Heimspiel der Saison steht an! Nach dem furiosen Auftakt bei Eintracht Frankfurt (6:1) empfängt der FC Bayern am Sonntag den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena.

Mit Niko Kovac kommt am Sonntag ein alter Bekannter nach München. Bayerns Ex-Coach übernahm im Sommer das Traineramt bei den Wölfen von Florian Kohfeldt. Die Wolfsburger sind mit einem 2:2 gegen Bremen in die neue Saison gestartet.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 17.30 Uhr im AZ-Liveticker!