Für den gesperrten Phillipp Steinhart rückt heute Leon Klassen in die Startelf. Der 20-Jährige, der beim Auswärtsspiel in Rostock am Wochenende aufgrund einer Mandelentzündung verpasst hatte, steht heute zum ersten Mal in dieser Saison für die Löwen-Profis auf dem Platz. Seinen einzigen Einsatz hatte er bislang vor gut einem Monat für die Zweitvertretung der Sechzger bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt II in der Bayernliga.