Es läuft für die Löwen, die Mannschaft von Trainer Michael Köllner steht in der Dritten Liga weiterhin an der Tabellenspitze. Am sechsten Spieltag trifft der TSV 1860 nun auf den 1. FC Saarbrücken. Bleiben die Sechzger auch gegen den Aufsteiger ungeschlagen? Bislang gab es für 1860 drei Siege und zwei Unentschieden. Die Partie gibt es am Mittwoch ab 19 Uhr hier im AZ-Liveticker.