Ticker zum Nachlesen: SC Verl gegen TSV 1860 München - Endstand 1:1

Halbzeit-Fazit: Was für eine kurzweilige erste Hälfte! Beide Teams gingen von Beginn an intensiv zur Sache, konnten sich zunächst allerdings keine klarenTorchancen herausspielen. Stefan Lex brachte die Löwen in der 19. Minute mit der ersten wirklichen Möglichkeit per sehenswertem Kopfball in Führung. Im Anschluss hatten die Löwen mehrmals Glück, dass der freche Aufsteiger nicht direkt zum Ausgleich kam. In der Folge übernahmen die Verler dennoch mehr Kontrolle über die Partie, der Ausgleich durch Lannert (37. Minute) ging daher durchaus in Ordnung.