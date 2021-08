3. Liga im Liveticker: 1. FC Kaiserslautern gegen TSV 1860 live

Traditionsduell in der 3. Liga: Am Samstag empfängt der 1. FC Kaiserslautern den TSV 1860 auf dem altehrwürdigen Betzenberg! Dank einer Ausnahmegenehmigung sind 20.000 Zuschauer für die Partie im Fritz-Walter-Stadion zugelassen – die Löwen erwartet also eine Mega-Kulisse. Noch ist die Mannschaft von Trainer Michael Köllner in dieser Saison ungeschlagen, nach drei Spieltagen stehen die Sechzger derzeit mit fünf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Bei Gegner Kaiserslautern läuft es hingegen weniger gut: Die "Roten Teufel" haben erst einen Punkt auf dem Konto und sind aktuell Vorletzter. Anpfiff ist um 14 Uhr!