Liveticker: TSV 1860 München gegen Holstein Kiel live

Endlich wieder DFB-Pokal auf Giesings Höhen! Erstmals seit 2022 haben sich die Löwen wieder für die erste Runde qualifiziert. Der TSV 1860 empfängt am Samstagabend Zweitligist Holstein Kiel im Grünwalder Stadion.

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