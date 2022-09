Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen FC Barcelona – Dienstag live

Es ist das Highlight dieser noch jungen Saison: Am Dienstag kommt es zur Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena! Knapp zwei Monate nach seinem unrühmlichen Abgang aus München ist der zweimalige Weltfußballer mit dem FC Barcelona in der Gruppenphase der Champions League beim FC Bayern zu Gast. Beim deutschen Rekordmeister ist die Stimmung nach zuletzt drei Remis in der Bundesliga angespannt, in der Königsklasse präsentierte man sich zum Auftakt beim 2:0-Sieg bei Inter Mailand hingegen souverän. Die Katalanen erwischten ihrerseits ebenfalls einen guten Start in die Champions League und fertigten Viktoria Pilsen mit 5:1 ab – auch dank Dreierpacker Lewandowski. Verfolgen Sie die Partie am Dienstagabend ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!