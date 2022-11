Champions-League-Auslosung im Liveticker: Auf wen trifft der FC Bayern im Achtelfinale?

Dem FC Bayern ist zum dritten Mal in Folge die perfekte Gruppenphase in der Champions Leauge gelungen, diese letzten zwei Jahre war im Viertelfinale Endstation. Dies soll dieses Mal anders werden! Dafür müssen die Münchner zunächst das Achtelfinale überstehen, der Gegner wird am Montag in Nyon ausgelost.

Da ein deutsches Duell in der Runde der letzten 16 nicht möglich ist und die Bayern auch nicht auf Vorrunden-Kontrahent Inter Mailand treffen können, bleiben nur vier Teams übrig: Paris-Saint Germain, der FC Liverpool, der AC Mailand und Club Brügge.

Verfolgen Sie die Auslosung am Montag ab 12 Uhr im Liveticker!