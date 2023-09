Champions-League-Auslosung jetzt im Liveticker: Auf diese Gegner trifft der FC Bayern in der Gruppenphase

Eine Champions-League-Saison ohne Messi und Ronaldo!

Lang, lang ist's her! Am 1.Oktober 2003 feierte Christiano Ronaldo sein Debüt in der Champions-League-Gruppenphase. Lionel Messi schnupperte am 07. Dezember 2004 erstmals die Luft der europäischen Königsklasse. Die neue Champions-League-Saison wird also die Champions-League-Spielzeit sein, in der weder Christiano Ronaldo, noch Lionel Messi den Rasen betreten werden. Das erste Mal seit 20 Jahren!