Liveticker: VfB Stuttgart gegen FC Bayern

Für den FC Bayern geht die Termin-Hatz weiter: Nur drei Tage nach dem 3:1-Erfolg gegen RB Salzburg in der Champions League gastiert der deutsche Rekordmeister bei Aufsteiger VfB Stuttgart. Die Schwaben haben einen guten Saisonstart hinter sich und belegen mit elf Punkten nach acht Spielen den achten Tabellenplatz. Tabellenführer Bayern (19 Punkte) will seine Spitzenposition nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag verteidigen - der Vorsprung auf auf den Tabellenvierten RB Leipzig beträgt aktuell gerade einmal zwei Zähler. Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!