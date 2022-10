Bundesliga im Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München live

Nur drei Tage nach dem 5:2-Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag wartet mit der TSG 1899 Hoffenheim ein harter Brocken auf die Münchner. Die Sinsheimer liegen in der Tabelle nur zwei Zähler und zwei Plätze hinter dem deutschen Rekordmeister auf Rang vier. Mit einem Sieg könnte die TSG vor heimischen Publikum an den Bayern vorbeiziehen.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!