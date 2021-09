Bundesliga live: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Bayern München  Freitag im Liveticker

Aufsteiger-Doppelpack für den FC Bayern: Nach der 7:0-Gala in der heimischen Allianz Arena gegen den VfL Bochum geht es für die Münchner bereits am kommenden Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Verhältnisse vor dem Spiel sind mehr als klar, das zeigt auch ein Blick auf die Tabelle: Während die Bayern durch ihren Sieg an Wolfsburg vorbei an die Tabellenspitze geklettert sind, ist der Gastgeber aus Franken mit einem Punkt aus fünf Spielen Letzter. Ein Sieg bei der Spielvereinigung ist bei Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft also fest eingeplant. Möglicherweise muss Bayern auf Serge Gnabry verzichten, der aktuell noch mit einem grippalen Infekt flachliegt. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.