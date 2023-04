Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen TSG 1899 Hoffenheim – Samstag live

Der FC Bayern steht nach der deutlichen 0:3-Hinspielniederlage bei Manchester City vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch unter Druck. Doch dazwischen wartet zunächst der Bundesliga-Alltag: Am Samstag empfangen die Münchner die TSG 1899 Hoffenheim in der Allianz Arena. Mit einem Sieg möchte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel die Tabellenführung behaupten und Selbstvertrauen für die Herkulesaufgabe in der Champions League tanken.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker.