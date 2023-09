Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen VfL Bochum live

Nächstes Wiesn-Heimspiel für die Bayern! Nach dem 4:3 in der Champions League gegen Manchester United empfangen die Münchner am Samstag den VfL Bochum in der Allianz Arena. Die Bayern können mit einem Sieg gegen den Revier-Klub vorübergehend an die Tabellenspitze springen und Tabellenführer Leverkusen unter Druck setzen. Die Werkself muss erst am Sonntag gegen Aufsteiger Heidenheim ran.

Verfolgen Sie die Partie gegen Bochum am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!