Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen FC Augsburg live

Wiedergutmachung ist angesagt! Nach der enttäuschenden Leistung im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Villarreal (0:1) und vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag in der Königsklasse wartet nun erstmal die Bundesliga auf den FC Bayern: Am Samstag empfangen die Münchner den FC Augsburg in der Allianz Arena.

Mit den Fuggerstädtern, die aktuell auf Platz 13 liegen, hat der deutsche Rekordmeister ohnehin noch eine Rechnung offen. In der Hinrunde kassierten die Bayern in Augsburg eine bittere 1:2-Niederlage.

