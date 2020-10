Liveticker: FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin

Nach dem Sieg im Deutschen Supercup unter der Woche gegen Borussia Dortmund, ist der FC Bayern am Sonntag wieder in der Bundesliga gefordert. Die Münchner empfangen zum Abschluss des 3. Spieltags Hertha BSC in der Allianz Arena. Die Hauptstädter sind ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Die zuletzt angeschlagen David Alaba und Leon Goretzka stehen dem Team gegen Berlin wohl wieder zur Verfügung. Verfolgen Sie die Partie im AZ-Liveticker!