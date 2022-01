Bundesliga im Liveticker: 1. FC Köln gegen FC Bayern München live

Nach dem Patzer gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) ist der Vorsprung des FC Bayern auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund bis auf sechs Zähler geschrumpft. Am zweiten Rückrunden-Spieltag wartet nun der nächste harte Brocken auf den Spitzenreiter: Der 1. FC Köln, derzeit auf Rang sechs, ist mit drei Siegen in Serie aktuell das formstärkste Team der Bundesliga. Noch ist offen, auf welches Personal Julian Nagelsmann gegen die Domstädter zurückgreifen kann. Corentin Tolisso befindet sich nach seinem positiven Corona-Test bereits wieder im Mannschaftstraining, Manuel Neuer, Kingsley Coman und Omar Richards trainierten nach überstandener Infektion am Montag individuell.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!