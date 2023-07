Die Löwen-Kicker sind schon in Haching angekommen. Aber noch sind die Münchner nicht an der Reihe. Es läuft immer noch das Spiel zwischen Haching und Nürnberg. In der Partie steht es bisher noch 0:0, aber die Franken geben klar den Ton an. Ob das in 45 Minuten ähnlich sein wird? Wir werden sehen!