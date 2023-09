3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Erzgebirge Aue – Endstand 1:2

Aue dreht das Spiel spät – und der TSV 1860 die eigene positive Bilanz des Saisonstarts. Auf zwei Siege folgen drei Niederlagen. Die Löwen-Spieler liegen auf dem Boden, Maurizio Jacobacci schleicht enttäuscht über den Rasen. Eigentlich hatte Sechzig vieles im Griff, ging nach der Pause verdient in Führung. Jedoch verpassten sie die Entscheidung. Gegen Ende der Partie näherte sich Aue zunehmend an. Marcel Bär schockte seinen Ex-Klub spät. Maximilian Thiel machte per Traumtor den Irrsinn komplett.