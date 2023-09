3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt gegen TSV 1860 jetzt live – Endstand 2:1

Aus! Ingolstadt fügt dem TSV 1860 die vierte Niederlage am Stück zu! Es ist derselbe Spielverlauf wie in den vergangenen Partien. Erneut begannen die Löwen gut und druckvoll und gingen durch eine gekonnte Freistoßvariante von Julian Guttau in Führung. In der zweiten Hälfte verfielen die Löwen jedoch zunehmend in die gewohnte Passivität. Der FCI schaltete in den Sport-Mode und überfuhr die Löwen letztlich verdient.