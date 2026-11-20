Bevor am Samstag die Jahreshauptversammlung ansteht, muss der FC Bayern am Freitagabend erstmal noch auf dem Rasen ran. Um 20.30 Uhr empfangen die Münchner in der Allianz Arena den 1. FC Köln.
FC Bayern München: Jahreshauptversammlung 2026 im Liveticker
Am Samstag findet im BMW Park die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Verfolgen Sie die Veranstaltung ab 11 Uhr im AZ-Liveticker!
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Samstag steht für den FC Bayern im BMW-Park die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Verfolgen Sie die Veranstaltung ab 11 Uhr live!