Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen FC Villarreal – Viertelfinal-Rückspiel live

Es wird ernst! Am Dienstagabend kämpft der FC Bayern um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel beim FC Villarreal stehen die Münchner in der heimischen Allianz Arena unter Zugzwang. Ein Sieg mit zwei Toren Differenz muss her, um einer möglichen Verlängerung im Viertelfinale zu entgehen.

Lucas Hernández, der die Partie am Samstag gegen Augsburg mit einer Oberschenkelprellung verpasste, wird wohl rechtzeitig wieder fit werden. Niklas Süle hingegen fällt für den Showdown am Dienstagabend mit einer Grippe aus. Verfolgen die Partie am Dienstagabend ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!